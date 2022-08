Florals by K! verruilt Delaerestraat voor Jan Mahieustraat: “Straks meer verse bloemen en ook workshops”

Lore Damme startte in 2020 met een klein bedrijfje in droogbloemen. Ze begon met een webshop, maar al snel volgde een winkel in Gits en vorig jaar opende ze met Florals ook een winkel in de Roeselaarse Delaerestraat. “Ik werkte er als bloemist. Deels achter de schermen, maar ook in de winkel zelf”, vertelt Kurt, die de zaak eind maart overnam. “Voordien verzorgde ik ceremoniën, ook als zanger. Maar dat viel door corona stil en zo kwam ik bij Florals terecht. Maar na amper enkele maanden kreeg ik te horen dat Lore zou stoppen met de winkel, wat betekende dat ik mijn job zou kwijtspelen. Ik vroeg of ze plannen had om de zaak over te laten en de overname was in drie weken geklonken.”