Financiële duw in de rug voor project rond draf van Hogeschool Vives

Roeselare Inagro reikt landbou­wers helpende hand op het veld via agrorobot

Een vreemd voertuig gespot op een akker dat wel iets wegheeft van een tractor maar het tegelijkertijd ook duidelijk niet is? Het is wellicht de agrorobot van Inagro. Robotisatie vindt meer en meer ingang in de land- en tuinbouw en ook het praktijkcentrum voor onderzoek en advies in land- en tuinbouw in Beitem springt op de kar.

13 juli