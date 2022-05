Finalist Mister Gay Belgium Ben hijst regenboogvlag aan Roeselaars stadhuis

Roeselare De Gouden Tuin zoekt mooiste stukjes privé groen

Stad Roeselare gaat opnieuw op zoek nar het mooiste privé groen via de wedstrijd De Gouden Tuin. Deelnemen kan in vijf categorieën: natuurvriendelijke voortuin, architectonische voortuin, hoeve, bedrijfsgebouw en geveltuin of terras- en balkonversiering. Inschrijven kan tot 1 juni via https://www.roeselare.be/formulier/inschrijving-de-gouden-tuin. Tussen 1 en 30 juni gaat de jury van De Gouden Tuin bij alle deelnemers langs. Er wordt gelet op het onderhoud, de aanleg, de kleurenpracht, de uitgroei, de verscheidenheid en de originaliteit. Na de keuring krijg je een uitnodiging om de proclamatie bij te wonen en te ontdekken of je voortuin of gevel in de prijzen viel.

16 mei