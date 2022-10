Filip Vanaken nieuwe directeur ad interim van REO Veiling

Sinds het ontslag van Paul Demyttenaere in juni zat de veiling zonder algemeen directeur. Daar komt nu verandering in. Filip Vanaken (57) is afkomstig van Diepenbeek en heeft ruim 25 jaar ervaring onder de gordel in de groente- en fruitsector. Hij werkte negentien jaar als financieel en administratief directeur bij veiling Haspengouw. Sinds oktober 2015 bekleedt hij dezelfde functie in de REO Veiling. “Met de Raad van Bestuur namen we een weloverwogen beslissing”, zegt voorzitter Rita Demaré. “Filip is erg vertrouwd met het veilingwezen. We zijn ervan overtuigd dat we samen hard kunnen blijven werken aan een toekomstgerichte en sterke organisatie, in het belang van alle bedrijven van onze leden-coöperanten, de REO-medewerkers en de stakeholders.”