Filip Vanaken aangesteld als algemeen directeur REO Veiling: “Als ploeg hard blijven werken aan een toekomstgerichte en sterke organisatie”

Filip Vanaken (57) is de nieuwe algemeen directeur van de Roeselaarse REO Veiling. De Limburger voerde die functie al ad interim uit sedert eind oktober van vorig jaar. “2023 wordt een jaar van vernieuwing, modernisering en strategische aanpassingen in een sector die voortdurend in beweging is”, aldus Vanaken.

Na 14 jaar als algemeen directeur verliet Paul Demyttenaere in juni vorig jaar de REO Veiling. Filip Vanaken, afkomstig van Diepenbeek, mocht hem ad interim opvolgen en werd gisterenavond uiteilijk door de raad van bestuur en met unanimiteit aangesteld als algemeen directeur van de coöperatieve telersvereniging. “De raad van bestuur is tevreden over zijn manier van werken. Filip bewees dat hij goed vertrouwd is met het veilingwezen. Daarom willen we graag met hem onze coöperatieve verder ontwikkelen en samen als ploeg hard blijven werken aan een toekomstgerichte en sterke organisatie”, zegt Rita Demaré, voorzitter van de REO Veiling.

Vanaken is al 25 jaar actief in de Vlaamse groenten- en tuinsector. In 1996 ging hij aan de slag bij Veiling Haspengouw als financieel en administratief directeur werkte. In 2015 maakte hij de overstap naar de REO Veiling waar hij dezelfde functie vervulde. “Voor de REO Veiling is dit een belangrijk jaar”, zegt Vanaken. “Een jaar van vernieuwing, modernisering en strategische aanpassingen aan de veranderende omstandigheden in een sector die voortdurend in beweging is. We willen de versmarkt blijven voorzien van duurzaam en lokaal geteelde, gezonde producten van vakbekwame telers.”

Uitdagingen

De landbouw heeft het op vandaag niet onder de markt. “Daarom zullen we deze zomer al onze producenten- de kans geven om met ons in gesprek te gaan. Samenwerking en flexibiliteit zullen de basis vormen. De REO Veiling staat voor de uitdagende opdracht om haar relevantie in de sector van verse groenten en fruit te bestendigen en uit te breiden. Ze zal de versmarkt blijven voorzien van duurzaam en lokaal geteelde, gezonde producten van haar vakbekwame telers op een zo efficiënt mogelijke manier, ondersteund door efficiënte logistieke en administratief-financiële processen. Dit is een duidelijke ambitie waarbij de directie het belang van coaching en begeleiding zeer ernstig neemt.”

