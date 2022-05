Filip staat al 35 jaar achter de toog van café Gezelle: “Vanaf volgend jaar ga ik het iets rustiger aandoen en zal het café alleen nog in de week open zijn”

Filip was amper 14 jaar toen hij voor de horeca koos. “Ik trok naar Ter Duinen in Koksijde, waar ik de hotelopleiding volgde”, vertelt Filip, die in de Roeselaarse gemeenteraad zetelt voor het Vlaams Belang. “Ik runde jaren een restaurant in Houtave, maar in 1987 startte ik met café Gezelle. Toen ik hier startte, waren er in de onmiddellijke omgeving zeven horecazaken”, weet Filip. “Die zijn ondertussen bijna allemaal verdwenen. De tijden dat Gezelle in de week telkens open was tot middernacht en in het weekend tot 3 of 4 uur liggen ook al lang achter me. Wel is het zo dat velen het café linken aan de politiek, maar het is meer dan dat. Er komt hier een divers publiek over de vloer, drie generaties zelfs.”