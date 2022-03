Filip en Anzhela vangen straks vijf Oekraïense oorlogsvluchtelingen op: “Hopen dat ook oma Valentina naar België komt”

Roeselare Vooral meldingen over zwerfvuil, maar ook veel vragen over corona: Roeselaars dienstver­le­nings­num­mer 1788 blaast vijf kaarsjes uit

50.231 meldingen en 104 411 meldingen over het openbaar domein. Precies vijf jaar nadat Roeselare 1788 in het leven riep, kan het nummer voor de Roeselaarse dienstverlening een mooi rapport voorleggen. “1788 is uitgegroeid tot de referentie voor alle vragen, suggesties en meldingen voor en over stad Roeselare”, zegt schepen Matthijs Samyn (CD&V), die het zeskoppige team van 1788 maandag trakteerde op taart.

