Filip 35 jaar achter de toog van café Gezelle: “Vanaf volgend jaar ga ik het iets rustiger aandoen en zal het café enkel nog in de week open zijn”

Amper 14 jaar was Filip toen hij voor de horeca koos. “Ik trok naar Ter Duinen in Koksijde waar ik de hotelopleiding volgde”, vertelt Filip, die in de Roeselaarse gemeenteraad zetelt voor het Vlaams Belang. “Ik runde jaren een restaurant in Houtave, maar in 1987 startte ik met café Gezelle.”

Dat op de hoek van het Stationsplein en de Weverijstraat, waar voordien café Wonderland te vinden was. “Toen ik hier startte, waren er in de onmiddellijke omgeving niet minder dan 7 horecazaken”, weet Filip. “Die zijn met de loop der jaren quasi allemaal verdwenen. Maar het café gaan op zich is enorm verandert. De tijden dat de Gezelle in de week telkens open was tot middernacht en in het weekend tot drie à vier uur liggen al lange tijd achter me. Wel is het zo dat velen het café linken aan de politiek, maar het is meer dan dat. Er komt hier een heel divers publiek over de vloer, drie generaties zelfs.”

Laatste hoofdstuk

35 jaar achter de toog staan, is voor Filip ook een moment om vooruit te blikken. “Tijdens de verplichte coronasluiting hebben we de zaak, die onze eigendom is, nog volledig vernieuwd zonder aan de ziel van het café te raken. Die makeover luidt het laatste hoofdstuk van de Gezelle in. Volgend jaar ga ik met pensioen. Vanaf dan wil ik het iets rustiger aandien en het café zal dan enkel nog in de week open zijn. Aan volledig stoppen denk ik nog niet. Zolang ik er zin in heb, blijft de Gezelle bestaan. Maar na mij zal het wellicht einde verhaal zijn.”