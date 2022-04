File op Rijksweg na kopstaart-botsing tijdens avondspits

Roeselare LenteKUNST­markt ten voordele van Oekraïne

Markant Beveren-Roeselare organiseert op zaterdag 23 april een LenteKUNSTmarkt in de ontwijde Sint-Amandskerk. Het wordt een veelzijdige tentoonstelling/markt met schilderijen, keramiek, kalligrafie, juwelen, borduur- en haakwerk, houtbewerking en nog meer. Ook voor de kinderen is er animatie. Bovendien garandeert Markant Beveren-Roeselare een goedgevulde bar, waar ook de honger gestild kan worden. Iedereen is welkom van 12 tot 19 uur. De opbrengst van het evenement gaat naar Oekraïne 12-12, de solidariteitsactie voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.

14:07