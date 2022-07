Fikse boete voor man (72) voor jarenlang illegaal verbranden van afval

Op 28 januari 2020 kreeg de politie een melding van geurhinder in de buurt van de Beversesteenweg in Roeselare. Toen ze gingen kijken, merkten ze dat iemand vanuit een loods tal van materialen aan het verbranden was. “Naast de kachel lag een hoop behandeld hout, houtsnippers met metaal en plastic resten zoals lichten en reflectoren van een fiets”, zei het Openbaar Ministerie. “Hij had geen erkenning of een vergunning.” Tijdens zijn verhoor zei de man dat hij al sinds 1978 spullen verbrandde in zijn allesbrander. De man deed vroeger bouwwerken en is nu met pensioen. “Hij was zich van geen kwaad bewust”, pleitte zijn advocaat die vraagt om de man de gunst van de opschorting te verlenen. “Het afvalmateriaal is ondertussen ook zo goed als volledig weg, dat liep wat vertraging op door de lockdowns.” De man riskeerde 16.000 euro boete. De rechter was een stuk milder en veroordeelt hem nu tot een boete van 8.000 euro waarvan de helft effectief. De rechter legde hem ook een bevel op dat alle afvalstoffen verwijderd moeten zijn drie maanden nadat het vonnis definitief is. “Anders volgt een dwangsom van 125 euro per dag vertraging.”