Fietsster (26) kritiek na aanrijding door vrachtwagen op kruispunt aan Syntra West

21 juli In de Groenestraat in Roeselare is dinsdagavond laat een man gevonden die geen teken van leven meer gaf. Omdat er geen duidelijkheid was over de oorzaak van zijn overlijden, vorderde het parket een wetsdokter. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een natuurlijk overlijden.