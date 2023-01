Fietsoversteek richting TRAX wordt veiliger

Rumbeke Vanaf maandag weer voluit sporten in vernieuwde Sporthal Onze Kinderen

De grondige renovatie van Sporthal Onze Kinderen is achter de rug en vanaf volgende week kan er opnieuw voluit gesport worden. De voorbije maanden onderging de verouderde sporthal aan de Blommestraat in Rumbeke niet alleen een grondige opknapbeurt inclusief kwalitatieve sportvlier en energiezuinige technieken, er werd ook een nieuwbouw voorzien met een inkom, sanitair en kleedruimtes voor zowel de in- als outdoorsporters op de site. De sporthal reserveren kan nu al via https://evenementen.roeselare.be/Bookings/Detail. Een officiële opening van de sporthal volgt later deze maand.

3 januari