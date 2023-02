Fietslabelacties moeten diefstal tegen gaan

Inbreker steelt portefeuil­le en fiets van overleden uitbater in verzegeld café in Roeselare: “Pure lijkenpik­ke­rij”

Een dag nadat cafébaas Stefaan Willaert (50) dood in zijn café De Vierweg in Roeselare werd aangetroffen, is een inbreker er met zijn portefeuille, fiets en de inhoud van de kassa vandoor gegaan. De dader verbrak daarvoor de verzegeling van de deur. “Schandalig, stelen van een overleden man”, vindt eigenaar Francis Debruyne.