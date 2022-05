Fietslabelactie op koer RSL Op Post

Roeselare Woonzorg­net­werk BEN neemt roer buurthuis TofvanTin­ne­ke over

VOC Opstap vzw stond midden 2021 aan de wieg van buurthuis TofvanTinneke op de Roeselaarse wijk ’t Hof van ’t Henneken. Gezicht hierbij was Wim Defraeye. Maar vanaf 1 juli geeft VOC Opstap de fakkel als trekker van het project door aan Woonzorgnetwerk BEN. Klaas Gaeremyn zal Wim opvolgen. Maar aan de werking verandert niets. Het Buurtnetwerk kwam tot stand dankzij de Roeselaarse Elk Telt-subsidie, die projecten ondersteunt die gelijke kansen bevorderen in Roeselare. Die subsidies stoppen midden 2022 maar via de oproep Zorgzame Buurten kreeg de wijk nieuwe middelen vanuit de Vlaamse Overheid voor een periode van twee jaar om het buurthuis verder uit te bouwen en te werken aan een Zorgzaam Buurtnetwerk. Op de Dag van de Buren, vrijdag 27 mei, wordt er alvast ingezet op verbinding in de buurt met een multiculturele barbecue.

25 mei