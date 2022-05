Fietser gewond bij botsing op kruispunt in Roeselare

Roeselare Duo voor rechter na verschil­len­de inbraken in auto’s

Twee mannen riskeren elk 15 maanden cel omdat ze vorig jaar in verschillende auto’s in Roeselare hebben ingebroken en er telkens vandoor gingen met waardevolle spullen. Op 29 april werd één van hen betrapt toen hij inbrak in een auto in de Weststraat in Roeselare.

