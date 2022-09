Fietser (82) sterft onder wielen aanhangwagen tractor in Beitem

Rond 9.45 uur reden zowel de tractor met aanhangwagen, geladen met gehakselde maïs, als de fietser in de smalle Koekuitstraat van Moorslede richting Beitem. “De tractor zelf was de fietser al gepasseerd toen de chauffeur in zijn achteruitkijkspiegel zag hoe de fietser ten val kwam en zo onder de wielen van de aanhangwagen terecht kwam”, aldus een buurtbewoner. Volgens het parket kwamen fietser en tractor uit de tegenovergestelde richting. Een deskundige van het parket van West-Vlaanderen kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. Voor de fietser kon in ieder geval geen hulp meer baten. Hij was op slag dood. De hele voormiddag bleef de Koekuitstraat voor alle verkeer afgesloten.