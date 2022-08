Fietser (51) wordt onwel op fiets en moet op straat gereanimeerd worden in Rumbeke

Roeselare Barbier Mister Steve moet voor tweede keer wijken voor de sloophamer, maar wil eerst de Midden­straat nog een laatste keer op stelten zetten

Barbier Mister Steve verlaat eind dit jaar de Middenstraat om begin 2023 een nieuwe barbershop te openen langs de Kattenstraat. Voor de tweede keer in tien jaar tijd moet Steve verplicht verhuizen want het gebouw waarin zijn zaak is ondergebracht gaat op termijn tegen de vlakte. “Maar eerst bouw ik met Barberfest nog een stevig feestje om afscheid te nemen van de Middenstraat”, aldus Steve.

