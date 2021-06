Fietser (50) overlijdt na hartfalen: Reanimatie komt te laat

Roeselare Goed nieuws voor planten­lief­heb­bers: PUP prikt nieuwe datum

11 juni PUP Roeselare, de reizende pop-up met Plezante & Uitzonderlijke Planten, werd afgelopen november afgeblazen door de coronamaatregelen. Nu de maatregelen versoepeld zijn, heeft PUP Roeselare een nieuwe datum geprikt. Het strijkt van vrijdag 25 tot en met zondag 27 juni neer in het Fabriekspand in de Veldstraat en brengt tropische exoten, kleurrijke kamerplantjes, zuurstoffabriekjes, luchtregelaars, plantjes voor in donkere hoekjes of net zonnebaders,... met zich mee. Op 25 juni ben je welkom van 11 tot 21 uur, op 26 juni van 10 tot 19 uur en op 27 juni van 10 tot 18 uur. Meer info op www.pupplants.store.