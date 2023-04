Fiets wordt tot koning gekroond in Rumbeke: 15 fietsstraten én fietszone tegen zomervakantie

Loop ten voordele van de Lievensmis­sie in India en win een all-in lunch bij driester­ren­res­tau­rant Boury

Dwars over de Mandel bundelt de krachten met Tim Boury. De sterrenchef heeft enkele Indische medewerkers in dienst en draagt de grootste stratenloop van Midden-West-Vlaanderen, waarvan de opbrengst traditioneel geschonken wordt aan de onderwijsprojecten van de Lievensmissie in India, dan ook een warm hart toe. Met veel plezier duikt Tim dan ook achter het fornuis om één van de vooringeschreven deelnemers aan Dwars over de Mandel culinair te verwennen.