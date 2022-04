Fiets samen met AZ Delta tegen kanker

AZ Delta organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 april de derde editie van de Delta Classic. De integrale opbrengst gaat naar de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. De centrale start- en aankomstplek is de campus Brugsesteenweg in Roeselare. Van daar uit fiets je de noordlus van 40 kilometer, richting campus Rembert Torhout. Ofwel kies je de zuidlus van 70 kilometer, richting campus Menen. Speciaal voor gezinnen werd er ook een lus naar campus Rumbeke uitgetekend. Die is 20 kilometer lang. Voor wie het iets méér mag zijn kan je ook de Delta Classic volledig fietsen, 110 km. Het parcours is volledig uitgepijld en toont de allermooiste stukjes van de regio. Inschrijven doe je via https://www.1000km-azdelta.be/delta-classic.