Fiduciaire Godderis zet deuren open voor blokkende studenten

Zaakvoerder Francky Godderis kreeg via zijn eigen kinderen te horen dat het niet altijd evident was om een plaatsje te vinden. Hij besloot dan maar om zijn eigen locatie ook voor externen aan te bieden. “Mijn zoon zit zelf in de blok en zei dat het motiveert om samen met anderen te studeren. Hij vroeg er eigenlijk zelf naar of het niet mogelijk was om in ons bedrijfsgebouw te studeren. Aangezien we een boekhoudkantoor zijn, gaat het hier meestal er wel redelijk sereen aan toe. Als we met cijfertjes werken moeten we namelijk erg geconcentreerd zijn”, lacht Francky.