Fernand Callebert overleden: “Muze’um L is z'n nalatenschap, een bundeling van al zijn passies”

Izegem School schrapt examens door nijpend lerarente­kort: “Geen leerstof, geen evaluatie”

Het nijpend tekort aan leerkrachten leidt er toe dat verschillende scholen examens schrappen. “Want leerstof die niet gegeven is, kan je ook niet evalueren”, klinkt het onder andere in Prizma Campus VTI in Izegem. Het tekort beperkt zich niet langer tot enkel technische vakken, maar sijpelt nu ook door in de algemene vakken zoals taal en wiskunde. De leerlingen zelf hebben er een dubbel gevoel bij.

15:52