“Feestnacht zonder weerga”: Roeselare Awards maken zich op voor jubileumeditie in Expohallen

RoeselareDe Roeselare Awards zijn op 10 september aan hun 25ste editie toe. Voor dit jubileumfeest trekt het organiserende comité naar Expo Roeselare, waar tijdens het feest van het jaar het beste van Roeselare in de spotlights wordt gezet. Ontdek hier wie er allemaal genomineerd is voor een van de acht Awards.

De uitreiking van de stadsawards begon in 1997 klein en bescheiden, maar is ondertussen uitgegroeid tot een kanjer van formaat. “In 2021 konden de Awards uitgereikt worden voor een beperkt publiek in Trax. Maar op zaterdag 10 september wordt het een feest in vol ornaat, voor deze speciale gelegenheid in de Roeselaarse Expohallen”, zegt het Awardscomité. “De presentatie is dit jaar weer in handen van de man die er 25 jaar geleden ook al bij was: Serge Gobin. Voor de catering doen we beroep op Catering Sander Jan Beirens en met Les Truttes en dj Bjorn Verhoeven belooft het een feestnacht zonder weerga te worden.”

Acht awards

“In deze editie worden acht awards uitgereikt aan mensen, handelszaken en bedrijven die Roeselare in 2021 aandacht hebben gegeven in Roeselare en erbuiten, in heel België of verder.”

Maar wie maakt kans op die mooie award van de hand van Isidoor Goddeeris en het begeerde Pools-juweel? De genomineerden voor de award Winkelbeleving zijn ’t Spelgeweld, Föhn hair Boutique, Prelibum, Xastard en Wivine. Soubry, Maselis, Dagmaat Binnendeuren, West-Vlaams Tegelhuis en Anamcara zijn in de running voor de award Communicatie. Een team van onafhankelijke architecten selecteerden voor de award Nieuwbouw de realisaties van Agrotopia/Inagro, Ciranova, Reflexx°, Uitvaartzorg Commeyne, 100% light, Hanssens Beyons Telecom en Creo. Voor de award Renovatie viel hun oog op de projecten van drie architecten, Anamcara en AD Delhaize. De award Bedrijf van het Jaar pronkt straks misschien bij Barias, De Wasbeer, House of HR, BMW MINI Dejonckheere of Best of Travel. AD Delhaize, Slagerij Didier, Optiek Lunette, Restaurant Petrouska of Kinderkledij Tine Junior maken kans op de award Handelaar van het jaar.

Persoonlijkheid

Een Award waar traditioneel halsreikend naar wordt uitgekeken, is die van Persoonlijkheid van het Jaar. Hiervoor zijn nog drie genomineerden in de running en het zijn de aanwezigen op het gala die via stemming zullen kiezen wie de winnaar wordt. Het gaat tussen Chris Mullie van Barias, die eerder dit jaar uitgeroepen werd tot Ondernemer van het Jaar, Mieke Corneillie, die zich binnen AZ Delta engageert voor de Stille Ruimte en zich inzet voor eenzame patiënten, en Delphine Deceuninck, die zelf kanker overwon en zich inzet voor Think Pink.

Tot slot wordt ook al voor de zevende keer een starter bekroond met een Award voor zijn dynamiek. Tallore, Urban Mapping, Dagmaat, Loonbura en ’t Spelgeweld weten op 10 september of zij die award mogen meenemen naar huis.

Wil je er graag bij zijn? De kaartenverkoop voor de 25ste Roeselare Awards loopt als een trein. Nog tot 5 september kun je kaarten bestellen op www.roeselare-awards.be.

