Fastned opent dit najaar snellaadstation vlakbij op- en afrittencomplex E403

Izegem Karine loopt knieblessu­re op net na overname De Drie Gezellen: “Kleine tegenslag, maar ik ga voluit voor de uitbouw van de zaak”

Karine De Bock (55) is het nieuwe gezicht van De Drie Gezellen op het Patersdomein in Izegem. Vaak zal je haar de komende weken echter niet zien achter de toog want door een misstap op het terras beschadigde ze de kruisbanden van haar rechterknie. “Maar ik laat me niet kisten. De Drie Gezellen is de zaak die ik wil uitbouwen en later doorgeven aan de kinderen”, zegt ze gedreven.

18:18