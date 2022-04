Familiezorg West-Vlaanderen zoekt mensen met hart voor de zorg

Familiezorg West-Vlaanderen vzw organiseert op vrijdag 13 mei een open huis in Roeselare. Met dit initiatief wille ze mensen die niet over een passend diploma beschikken, maar wel het hart op de juiste plaats hebben, warm te maken voor een opdracht in de (thuis-)zorg. Wie geïnteresseerd is om als huishoudhulp aan de slag te gaan bij zorgbehoevende mensen thuis is in de voormiddag vanaf 9 uur welkom in het regiohuis van Familiezorg langs de Leenstraat 31 voor een interessante gratis workshop rond het opruimen van spullen in huis (10.30 uur), een informele kennismaking en informatie over een mogelijke tewerkstelling bij Familiezorg. Wie interesse heeft om zijn of haar beroepsleven een nieuwe wending te geven en een éénjarige opleiding in samenwerking met de VDAB te volgen tot verzorgende/zorgkundige is er welkom in de namiddag. Het infomoment omtrent die opleiding start om 13.30 uur. Meer info via www.familiezorg-wvl.be of 051/22.08.01.