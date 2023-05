Familie rouwt om verongelukte Ilias (32): “Zoontje blijft maar naar zijn ‘papa’ vragen”

Promnight viert opnieuw einde schooljaar en start zomervakan­tie

Nu de 50 dagen achter de rug zijn, nadert het einde van het schooljaar in sneltreinvaart. De middelbare scholieren uit Roeselare en omgeving kunnen ook dit jaar de zomervakantie feestelijk inzetten dankzij Promnight. Dat evenement wordt dit jaar op 28 juni georganiseerd in het Fabriekspand. “Deze editie van Promnight belooft een geweldige mix te worden van muziek, dans en entertainment. Jongeren zullen de kans krijgen om samen met hun vrienden en klasgenoten een onvergetelijke avond te beleven, vol verrassingen en mooie momenten”, zegt Wout Devlieger van de organisatie. Promnight brengt sinds 2001 jaarlijks zo’n 2.000 jongeren bijeen. Het evenement wordt georganiseerd voor én door jongeren. Het is namelijk een werkgroep van laatstejaars die, onder begeleiding van een vast bestuur, de hele avond op poten zet. Meer info en tickets via https://www.promnightroeselare.be.