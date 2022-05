Familie en vrienden organiseren sportief event voor Joke (38), die vorig jaar overleed aan kanker: “Geen rouwceremonie, maar met een heuse festivalsfeer”

Defibrilla­tor redde het leven van Pascal (57), nu plaatst hij er zelf één aan zijn bedrijf: “Niet goedkoop, maar het is elke cent waard”

Een zomers ritje met de koersfiets kostte Pascal Corneillie (57) vorig jaar ei zo na het leven. De zaakvoerder van loodgietersbedrijf Bacotech kreeg hartritmestoornissen, maar in het ziekenhuis raakte hij er dankzij een defibrillator bovenop. “Ik besef meer dan ooit de impact van zo’n toestel. Daarom heb ik er één gekocht om aan de gevel van mijn zaak te hangen. Al redden we er slechts één leven mee, dan is het sowieso een geslaagde investering.”

9:05