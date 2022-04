Extra veiligheidsmaatregelen voor stadsderby tussen SK Roeselare-Daisel en KSV Rumbeke

Roeselare Radio Bingo voortaan ook op DAB+

Stap vooruit voor Radio Bingo. De laatste vrije radio uit Roeselare die dit jaar 40 jaar jong is, kan je voortaan ook beluisteren via DAB+. DAB+ staat voor Digital Audio Broadcasting en is een duurzaam en toekomstgericht alternatief voor de overvolle FM-band. DAB+ is zowel binnenshuis als buitenshuis te ontvangen. Het signaal kan je gratis ontvangen: bij je thuis, op kantoor, in de auto of in het park. DAB+ is al een tijdje de nieuwe manier van radio luisteren in Vlaanderen en blijft stevig groeien. Radio Bingo blijft ook nog steeds te beluisteren via FM op 97.4, via livestreams en app.

