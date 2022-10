Extra speelplezier in Hof van Deynze en aan Sint-Elooisplein

Rumbeke Gezinsbond gaat op griezel­tocht

Gezinsbond Rumbeke organiseert op zaterdag 29 oktober een griezeltocht onder de noemer De Spokenjagers. Starten kan vanaf 17 uur aan PC Den Hazelt langs de Pastoor Slossestraat. Er is animatie voorzien die geschikt is voor kinderen jonger en ouder dan 12 jaar en er wordt gewandeld in groepen van maximum 20 personen. De tocht duurt ongeveer 2,5 uur en de deelnemers worden opgeroepen hun griezeligste halloweenoutfit aan te trekken. Deelnemen kost 20 euro voor leden en 8 euro voor hun kinderen jonger dan 12 jaar. Niet-leden betalen 25 euro, hun kinderen 10 euro. In die prijzen zijn apero, soep en frietjes inbegrepen. Inschrijven kan tot 24 oktober op 051/21.03.16.

