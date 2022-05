Extra herdenkingsmoment voor Ben De Cat

Ardooie Ashoogte van 120 meter en 57 meterslan­ge wieken: Aspiravi gestart met bouw windmolen op site d’Arta

Aspiravi nv is gestart met de funderingswerken van een nieuwe windturbine op het terrein van het Ardooise diepvriesgroentenbedrijf d’Arta in Ardooie. In juni start de eigenlijke opbouw zodat de windmolen in het najaar in gebruik kan worden genomen. De windturbine zal een CO2-uitstoot van 3.700 ton per jaar vermijden en ook omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie.

