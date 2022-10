Extra controles op zwerfvuil-hotspots tijdens Week van de Handhaving

Roeselare Luchtreini­gers zorgen voor schonere en gezondere lucht in modewin­kels tijdens Week van de Belgische mode

Stijgende coronacijfers en energiefacturen die de pan uit swingen. De Week van de Belgische Mode, van 10 tot 16 oktober, stelt dan ook veilig werken en winkelen in een gezonde omgeving voorop. Daarom plaatst Philips Domestic Appliances in samenwerking met de Mode Unie in 24 deelnemende winkels innoverende luchtreinigers om schonere en gezondere binnenlucht aan te bieden aan klanten en winkelpersoneel. Ook in gaststad Roeselare.

3 oktober