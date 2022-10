Expo’s 100 jaar José Vermeersch nu al enorm succes

De hoofdtentoonstelling vindt plaats in het Atelier José Vermeersch in Lendelede. Je ontdekt er een overzicht van het oeuvre van José Vermeersch, met hoofdzakelijk werk uit privé- en familiecollecties. Daarnaast loopt er een expo met foto’s over werk en leven van José Vermeersch in het Kasteel van Rumbeke, en een tentoonstelling met schilderijen uit de periode 1968-1969 in De Patria in Kortrijk. “Sinds de start van de expo op 17 september, bezochten elk weekend zo’n 1000 mensen de drie expo’s”, vertelt Rik Vermeersch, zoon van de kunstenaar en mede-curator. “Veel mensen komen van buiten West-Vlaanderen. Opvallend is dat velen van hen een verhaal hebben over een ontmoeting met José Vermeersch, of dat ze foto’s bijhebben van een werk dat ze thuis staan hebben van de hand van Vermeersch. Sommige mensen hebben zelfs hun kunstwerk mee.”