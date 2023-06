Expo TRACK brengt vluchtverhalen van Krottegemnaren tot leven met maquette

10 vragen aan sterren­chef Tim Boury: “Het restaurant van deze jonge, Antwerpse chef staat hoog op mijn verlang­lijst­je”

Waar wil een sterrenchef zelf graag eens eten? Als je hele dagen achter een fornuis staat, kook je thuis dan soms nog? En als een chef één ultieme kooktip moet geven, wat raadt hij thuiskoks dan aan? Wekelijks schotelen we deze en andere vragen voor in ‘10 vragen aan een sterrenchef’. Deze week: Tim Boury van Boury (***) in Roeselare. “De basiskennis over omgaan met je personeel heb ik nooit meegekregen, ik leer nog elke dag bij.”