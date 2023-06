Exclusieve schoenen- en handtassenzaak Botticelli stopt na 45 jaar: “Het consumentengedrag is enorm veranderd”

VOETBAL Belgen in het buitenland KAMPIOEN. Brusselaar Soufiane Bidaoui komend seizoen in Serie A: “Bij Diegem Sport leerde ik voetballen als een man”

Op 18-jarige leeftijd maakte Soufiane Bidaoui zijn debuut in het eerste elftal van derdenationaler Diegem Sport. In zijn eerste persbabbel verklaarde de Marokkaanse Belg destijds al dat hij het hogerop wilde proberen. Het nu 33-jarig Diegems jeugdproduct heeft inmiddels heel wat voetbalwatertjes doorzwommen en is al tien jaar actief in de Italiaanse competitie.