Ex-vriend terecht na zware val vriendinnetje op 18de verjaardag in Roeselare

Op 10 januari 2020 was Simon S. in Roeselare aanwezig op het verjaardagsfeest voor de achttiende verjaardag van zijn ex-vriendin. Het kwam buiten tot een discussie omdat S. had vernomen dat ze hem tijdens hun relatie had bedrogen. De discussie ontaardde in wat duw- en trekwerk. Plots kwam het meisje met haar mond tegen een ijzeren kar ten val. Ze liep vooral schade aan de tanden op. “Na een duw en dus opzettelijk”, zo oordeelde het parket. “Nadat hij haar met één hand wou tegenhouden en dus onopzettelijk”, zo vinden S. en zijn advocate. Een belangrijk verschil want als de rechter oordeelt dat het opzettelijk was, zal S. zelf voor de duizenden euro schadevergoeding moeten opdraaien. Bij onopzettelijke slagen en verwondingen zal de verzekering die voor haar rekening nemen. “Hij heeft dit totaal niet gewild”, aldus de advocate van S. Ze vroeg zelfs de vrijspraak. In dat geval draait het meisje of haar verzekering zelf op voor de schade. Vonnis op 8 juni.