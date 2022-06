Ex-verzekeringsmakelaar (60) sukkelt urenlang in gracht: boete en rijverbod voor glas teveel op

In de nacht van 28 op 29 januari keerde Tony V. terug van een vriend. Ter hoogte van een afrit van de E403 in Roeselare werd hij onwel en zette zich langs de ringweg (R32) even langs de kant. Hij stapte uit maar sukkelde in de gracht vol slijk. “Pas na 3 tot 4 uren hielpen passanten me er uit”, vertelde hij. “Ik was al onderkoeld. Ik vroeg zelf de politie en hulpdiensten te bellen.” Het leverde hem wel een proces-verbaal op want bij een ademtest bleek hij 1,3 promille te blazen. “Ik had na pancreatitis en corona al meer dan een jaar niets meer gedronken”, aldus V. “Bij die vriend dronk ik wel 3 Duvels.” De politierechter toonde enigszins begrip voor de benarde situatie waarin de zestiger terecht was gekomen.