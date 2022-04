Ex-Rode Duivels spelen benefietmatch tegen Club Roeselare ten voordele van vzw Onze Kinderen: “We maken wel een kans”

Een sportief event ten voordele van een sportieve krachttoer voor het goede doel. Dat wordt de benefietwedstrijd waarvoor Club Roeselare de krachten bundelt met Vanraes 4 kids. Bezieler van die vereniging is Philippe Malysse. Vier jaar geleden sprokkelde hij samen met Jozef Verbrugghe al eens 35.000 euro bijeen ten voordele van de Rumbeekse organisatie bijzondere jeugdzorg vzw Onze Kinderen door naar Santiago de Compostela te fietsen. “Dit jaar stappen we samen met Jessica Bolle 1.000 kilometer ten voordele van de vzw”, vertelt Philippe. “We vertrekken op 5 juli in het Franse Saint-Jean-Pied-de-Port en trekken eerst richting Compostela. Daarna gaat het verder naar Midões in Portugal, waar we op 23 augustus hopen te arriveren.”

Roots

Het trio laat zich sponsoren, maar er worden ook allerlei activiteiten opgezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen in de rand van de voettocht. Zo sprak Philippe ook de voormalige Rode Duivel Yves Vanderhaeghe aan. “We zijn lid van hetzelfde mannengroepje dat regelmatig activiteiten organiseert”, vertelt Yves. “Toen Philippe vertelde dat hij met zijn tocht hoopte de opbrengst van vorige keer te overtreffen, sloegen we aan het brainstormen. Van een kaarting over een spaghettiverkoop tot plots het idee van een benefietmatch met oud-internationals. Ik dacht hierbij direct aan Club Roeselare. Mijn roots liggen in het Rodenbachstadion en ik zal nooit vergeten wat de club voor mij betekend heeft in mijn jeugd. Bovendien leek het me dat we met enkele oud-internationals tegen een tweedeprovincialer wel een kans maken. Zelf ga ik alvast met veel plezier nog eens een match sjotten voor het goede doel.”

Pfaff

Club Roeselare stapte onmiddellijk mee in het verhaal. “De benefiet is een mooie kans voor ons om Club Roeselare in het daglicht te zetten en onze betrokkenheid binnen de gemeenschap te tonen”, meent voorzitter Wim Dejonckheere. Dat was het sein voor Vanderhaeghe om zijn contacten aan te spreken en een mooi team van oud-internationals bijeen te krijgen. “Niet evident, want iedereen heeft een drukke agenda”, zegt hij. “Maar ik heb al bevestiging van tien spelers, al ontbreekt er nog een keeper. Bart Goor, Thomas Buffel, Peter Van Der Heyden, Lorenzo Staelens, Olivier Deschacht, Danny Boffin, Eric Deflandre, Steven Defour en ik spelen alvast mee.” Ook Jean-Marie Pfaff tekent present voor een acte de présence. Shirtsponsor van de oud-internationals is verpleegopleiding IC Dien.

Meet & greet

Het Rodenbachstadion heeft een capaciteit van 2.468 mensen en dat hopen de organisatoren volledig te vullen. Op 15 mei gaan de deuren voor het publiek open om 13 uur, de benefietwedstrijd start om 15 uur en aansluitend is er nog animatie door Dansschool Dançar, een meet & greet met Nico & Manan, die te zien zijn in het vtm-programma Come Dance With Me en je kunt een gesigneerd shirt kopen. Tickets kosten dertien euro in voorverkoop, kinderen jonger dan 12 betalen drie euro. Als er nog tickets zijn de dag zelf, betaal je twee euro extra. Elke honderdste ticketkoper maakt kans op de wedstrijdbal gesigneerd door alle spelers. Tickets zijn te koop op www.wicket.be/clubroeselare. Meer info op het Facebookevent ‘Benefietwedstrijd Oud Internationals’.

