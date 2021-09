Ex-profrenner Zico Waeytens krijgt 3,5 maanden rijverbod en moet rijbewijs opnieuw halen na botsing op rotonde in Roeselare

Izegem/Kortrijk Autohande­laar met rijverbod blijft toch rijden, politie neemt Mini Cooper in beslag: “Zulke cowboys horen niet thuis in het verkeer”

9 september Een 24-jarige autohandelaar is woensdag in Izegem zijn Mini Cooper kwijtgespeeld. Niet alleen heeft de man momenteel een rijverbod van 18 maanden, zijn wagen bleek ook niet verzekerd. De politie hield de man in het oog omdat hij de voorbije maanden zowel in Kortrijk als Izegem al vijf keer betrapt was achter het stuur.