Ex-bedrijfsleider moet zijn auto 15 dagen extra aan de kant laten staan… op bevel van zijn echtgenote

Gits Dominiek Savio vangt Oekraïense vluchtelin­gen met een beperking op: “De warmte die ze in België voelen, vinden ze een mirakel”

Een familie van vijf uit Oekraïne wordt sinds deze week opgevangen in centrum voor personen met een beperking Dominiek Savio in Gits. Twee leden van het gezin uit Lviv hebben een beperking, terwijl er ook een meisje van 10 jaar mee is. Zij gaat straks naar school in Gits. “Zowel Anatoli als Jeanna hebben al aangegeven dat ze zich nuttig willen maken en graag willen meedraaien in onze werking, al is het ook belangrijk dat ze even op adem kunnen komen.”

18 maart