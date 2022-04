Evenementenbureau TWICE verruilt kantoren langs Westlaan voor nieuwbouw aan Beversesteenweg: “Helemaal futureproof”

TWICE is al 25 jaar een begrip in West-Vlaanderen en ver daarbuiten. Het evenementenbureau, opgericht en nog steeds geleid door Filip Ysenbrandt en Peter Huyghe, maakte naam en faam met bedrijfsevents en presentaties die uit de band springen, Kerstparades in binnen- en buitenland, creatieve pop-ups, de Sinterklaasparade en nog veel meer.

Al jaren is TWICE gevestigd op de hoek van de Westlaan en de Iepersestraat, maar die stek verruilen ze straks voor een nieuwbouw langs de Beversesteenweg. Net naast hun magazijn bouwen ze een nieuw kantoorgebouw met atelier. Rode draad doorheen die nieuwbouw, waarvoor eind vorige week de symbolische eerste spadesteek werd gegeven, is flexibiliteit. “Flexibiliteit is niet alleen een must in de eventsector, het zit in het DNA van TWICE. In functie van de kalender en de geplande events wordt het vaste team medewerkers uitgebreid met freelancers. Het nieuwe kantoor zal dan ook plaats bieden aan 15 vaste medewerkers en freelancers.”