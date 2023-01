Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere krijgt kwartierstaat van Familiekunde: “Acht generaties terug in de tijd kunnen kijken”

“Van mijn vaders kant bestond er al een stamboom, maar ik heb vooral ontdekkingen gedaan aan de kant van mijn moeder, de Lioens”, glimlacht Tom. “Het was een aangename verrassing om daar eens te kunnen in grasduinen en te ontdekken welke andere familienamen er aan ons gelinkt zijn. Ik kon op die manier acht generaties terug in de tijd duiken, tot de jaren 1800 en dat is toch wel een ontdekking. Daaruit blijkt dat ik een product van deze regio ben, met familie die over meerdere generaties heen altijd uit Ledegem, Moorslede en Roeselare afkomstig was. Er zaten veel landbouwers tussen, maar ook mensen die in vlasnijverheid actief waren. Het was voor mij heel leerrijk en ik ben zeer blij met de kwartierstaat die Familiekunde me geschonken heeft.”