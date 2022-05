Euro Shop zwaait gepensioneerde medewerkers uit

Hooglede Hooglede zwaait algemeen directeur Rik Dekens uit

In De Gulden Zonne werd een pensioenfeestje ter ere van afscheidnemend algemeen directeur Rik Dekens georganiseerd. Dekens was sinds 1 september 1982 aan de slag bij de gemeente Hooglede, waar hij zijn vader Roger opvolgde die zelf 42 jaar gemeentesecretaris was. Dat zijn job z’n lust en leven was, bewijst het feit dat Rik in heel zijn carrière nooit een volledige week verlof nam. Rik Dekens wordt opgevolgd door Filip Van Eeckhout die tijdens de gemeenteraad van 25 april de eed aflegde. Van Eeckhout werkt al sinds 1995 voor de gemeente. Voortaan is hij als algemeen directeur verantwoordelijk voor de administratieve leiding van de gemeente- en OCMW-diensten.

