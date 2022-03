Eugeen Carrette, bezieler van vzw OK, overleden

Carette werd geboren op 7 oktober 1930. In de jaren ’80 zetelde hij enkele jaren in de gemeenteraad voor Groen. In 2007 stond hij aan de wieg van de vzw OK– Ontmoeting en ontspanning tijdens en na kanker. Eugene startte met die vereniging nadat zowel hijzelf als z’n zoon getroffen werden door de ziekte. De vzw, waar Eugeen tot op het laatste erevoorzitter van was, bekommert zich om personen met kanker en hun naasten. Ze organiseren uitstappen, praatmomenten, sportactiviteiten, ... en hebben afdelingen in Roeselare, Waregem en Izegem. In 2017 werd Eugeen voor zijn werk nog gehuldigd met de Prijs De Denker van het Roeselaarse Cultureel Genootschap De Denker.