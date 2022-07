Eten we straks voeding uit resten van bierproductie? Als het van Vives en KU Leuven afhangt wel

Draf is een belangrijke nevenstroom van de bierbrouwerijen en bevat in grote mate de buitenste lagen van de gerstkorrel. Vandaag gaat deze bierdraf voornamelijk naar veevoeder. In België gaat het op jaarbasis over zo’n 230.000 ton. Vives heeft de laatste jaren veel expertise verworven rond draf en hier dankzij de ondersteuning van VLAIO ook in de toekomst verder op inzetten. “Dit project geeft ons de mogelijkheid om draf verder te verwerken richting humane voeding”, zegt Yves De Bleecker, coördinator van het expertisecentrum agro- en biotechnologie in Roeselare. “We spreken dan bijvoorbeeld over brood, koekjes of vleesvervangers. We kijken uit naar een nieuwe samenwerking met KU Leuven.”