Energiekosten domineren gemeenteraad: Nieuwe besparingsmaatregelen in de maak, voorlopig geen energiepremie

RoeselareVorige week lanceerde Roeselare een vijftienpuntenplan om energie te besparen, maar er is nu al een bijkomend pakket maatregelen in de maak. Door de stijgende energieprijzen blijken bovendien ook steeds meer gezinnen in de problemen te komen. Zo kloppen er nu al elke week 75 gezinnen aan bij het Sociaal Huis. Voor de zomer waren dat er 40.

De prijzen stijgen, energie wordt een dure aangelegenheid voor veel gezinnen. Hoe treft deze crisis de gewone West-Vlaming? Welke maatregelen worden er genomen in de kustprovincie? Welke stappen zet jouw burgemeester? Lees het allemaal in het dossier Energie en Geld West-Vlaanderen.

Zowel Gerdi Casier (Vooruit), Steven Dewitte (Groen), Sander Braeye (CD&V) als Brecht Vermeulen (N-VA) vroegen zich af hoe de stad zich verder zou voorbereiden op de winter en hoe het stadsbestuur de inwoners zou beschermen. Schepen van patrimonium Nathalie Muylle (CD&V) verwees naar het eerder gelanceerde vijftienpuntenplan en gaf meteen mee dat er nog maatregelen in voorbereiding waren. “Het is niet genoeg. We zijn volop aan nieuw pakket aan het werken. Concreet denken we uiteraard aan het verlagen van de temperatuur in de sporthallen, maar ook aan het dimmen van de verlichting. Bedoeling is om op korte termijn minder meeruitgaven te realiseren.”

De druppel

Schepen Michèle Hostekint (Vooruit), bevoegd voor Armoedebeleid, vulde aan. “Nu al zien we dat het aantal personen dat aanklopt bij het Sociaal Huis toeneemt. Voor de zomer hadden we 40 mensen. Nu kloppen er elke week 75 mensen aan. Voor veel mensen was de energiekost duidelijk de druppel die de emmer deed overlopen.” Raadslid Eddy Demeersseman (Groen) stelde in de OCMW-raad voor om, met het oog op die meest kwetsbare inwoners, een nieuwe energiepremie in het leven te roepen en zelfs deur aan deur te gaan om mensen toe te leiden naar (eventuele) hulp.

Quote Het zijn mensen die we voor het eerst zien, louter en alleen door de energie­prij­zen. Ze hebben een inkomen, maar door de gestegen prijzen slaat de weegschaal aan de andere kant door. Het cliënteel is verdubbeld, maar zal die verdubbe­ling permanent zijn? Nee. Ik geloof van niet.” Schepen Bart Wenes

“Ik kan u verzekeren dat het Sociaal Huis en de Stad een heel brede aanpak hanteren”, aldus Hostekint. “We bekijken voor welke zaken mensen in aanmerking kunnen komen, we zetten in op woonpremies, op zonnepanelen, op de dienstverlening van de energiesnoeiers en op adviescheques voor jonge starters. Waar nodig wordt vanuit het Sociaal Huis ook een tussenkomst voorzien. We communiceren en informeren zo breed mogelijk, maar deur aan deur gaan is uitgesloten. Om 28.000 voordeuren af te bellen hebben we de mankracht niet.”

Schepen van OCMW Bart Wenes (CD&V) benadrukte dat dat het aantal leefloners in Roeselare niet toegenomen is. “De mensen die nu voor het eerst komen aankloppen bij het Sociaal Huis kunnen doorgaans relatief snel geholpen worden. Het zijn mensen die we voor het eerst zien, louter en alleen door de energieprijzen. Ze hebben een inkomen, maar door de gestegen prijzen slaat de weegschaal aan de andere kant door. Het cliënteel is verdubbeld, maar zal die verdubbeling permanent zijn? Nee. Ik geloof van niet.”

Wachten op hogere overheid

Een nieuwe energiepremie in het leven roepen wil het stadsbestuur voorlopig niet doen. “Er ligt nu al een en ander op tafel bij de hogere overheid. Nu op eigen initiatief daartussen fietsen is geen goed idee. Anderzijds willen we liever ook niet meedoen aan een opbod tussen steden en gemeenten. Liever wachten we even af op wat er op Vlaams, federaal of Europees vlak nog uit de bus komt”, aldus nog Hostekint.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.