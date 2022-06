Els zoekt overnemer voor healthy foodbar Yummy’s: “Grote droom zat lange tijd in de koelkast, maar die wil ik nu echt najagen”

RoeselareEls Baekeland (45) is op zoek naar een overnemer voor Yummy’s, haar healthy foodbar langs de Manestraat in Roeselare. Hoewel ze kort na de opening ervan in september 2019 al geconfronteerd werd met de coronacrisis, slaagde Els erin om Yummy’s uit te bouwen tot een succesverhaal. Maar toch is de tijd nu al rijp om de fakkel door te geven. “Iedereen verklaart me gek, maar ik heb al jaren een andere droom en nu is de tijd gekomen om die na te jagen”, aldus Els.

Els Baekeland bewees in 2019 dat ze over een stevige portie durf beschikte toen ze langs de Manestraat, in het pand waar decennialang kinderboetiek Papoose gevestigd was, healthy foodbar Yummy’s opende. “Ik heb quasi heel mijn leven in de voeding en de horeca gewerkt”, vertelt ze. “Jarenlang werkte ik in verschillende slagerijen in het Roeselaarse en van 2013 tot 2019 runde ik samen met m’n zus een indoor speeldorp in Izegem. Maar ik was toe aan iets anders, een kleine horecazaak die ik op mijn eentje kon runnen. Ik botste hier langs de Manestraat op het perfecte pandje waar ik ook bij kon wonen en zette op 9 september 2019 de stap om, als alleenstaande mama met twee zonen, Yummy’s te openen.”

Corona

Het unieke concept, waar Els resoluut koos om gezonde en verse voeding aan te bieden, was meteen een schot in de roos. “Vijf maanden was het volle bak. Maar toen stak corona de kop op. Maar ik had geluk met mijn concept. Vanaf dag één konden mijn klanten hun bestelling ter plaatse nuttigen of meenemen. In tijden van corona mocht ik dus probleemloos openblijven en eigenlijk draaide de zaak in die periode helemaal niet slecht. Meer nog, ik kon zelfs investeren in een airco en een taartvitrine.”

Volledig scherm Els runt Yummy ‘s al drie jaar met hart en ziel. © Maxime Petit

Niet langer wachten

Toch besliste Els recent om op zoek te gaan naar een overnemer voor Yummy ‘s. “Iedereen verklaart me gek, want ik heb een goed draaiende zaak met een tof, vast cliënteel. Maar ik moet gewoon mijn hart volgen. Ik koester al enkele jaren een andere professionele droom. Iets wat ik niet op mijn eentje kon realiseren, waardoor het project de voorbije jaren in de koelkast bleef. Maar na een goed gesprek toonde m’n vriend zich bereid om mee te stappen in mijn droom, in mijn nieuwe zaak, en daar wil ik dan ook resoluut voor gaan. Makkelijk was die keuze zeker niet. Ik heb er lang over nagedacht, maar het is nu of nooit. Ik ben ondertussen 45. Ik moet geen vijf jaar meer wachten om nog iets nieuws op te starten.”

Toekomst?

Over wat die nieuwe zaak precies wordt, doet Els voorlopig nog vrij geheimzinnig. “Ik kan verklappen dat mijn nieuwe zaak Memorieëls zal noemen, iets wordt met voeding en eind juli ergens in West-Vlaanderen de deuren zal openen”, zegt ze. “Ik hoop om tegen die timing een overnemer gevonden te hebben voor Yummy ‘s. Er is nu alvast al interesse. Ik hoop echt dat de nieuwe eigenaar het concept zal overnemen, want Yummy ‘s is uniek en als het ware m’n derde kindje. Maar ik garandeer wel dat, als er nog geen overnemer is tegen de tijd dat Memorieëls de deuren opent, ik hier present blijf en tijdelijk beide zaken zal combineren. Wel is het mogelijk dat ik een extra sluitingsdag zal invoeren. Sowieso wil ik vandaag al mijn klanten graag bedanken. Het is met spijt in het hart dat ik hen straks verlaat en ik weet dat het afgeven van de sleutel een heel moeilijk moment zal worden. Velen zeggen dat Yummy ’s niet hetzelfde zal zijn zonder mij, maar ik ben bovenal blij dat m’n familie achter me staat om de stap te wagen en dat m’n klanten het me gunnen dat ik mijn grote droom najaag. Durven zit in mijn karakter en dat is exact wat ik opnieuw ga doen, durven de stap te zetten.”

