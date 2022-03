“Elk kind verdient gezonde voeding.” Roeselare pakt uit met ‘pauzegroentjes’ en strijdt tegen honger in de klas

Roeselare Roeselaar­se ICT-projecten genomi­neerd voor award IT Project of the Year in Public Market

Vakblad Computable gaat voor het eerst op zoek naar de beste ICT-projecten in de Belgische publieke sector. Dit via de award IT Project of the Year in Public Market. Vijf projecten zijn in de running en stad Roeselare is twee keer genomineerd. De eerste nominatie hebben ze te danken aan het project ‘de stad als één service-organisatie’, zijnde vijf IT-projecten die ertoe leiden dat klanten enkel nog één centraal meldpunt hoeven te contacteren. Daarnaast is stad Roeselare ook genomineerd voor CareAce Plus, en allesomvattend softwarepakket voor de thuiszorg. Je kan stad Roeselare aan de overwinning helpendoor te stemmen via https://awards.computable.be/stem/. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens vakbeurs Cybersec Europe op 11 en 12 mei 2022.

12:15