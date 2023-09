Elf verwaarloosde honden in beslag genomen bij beroepskweker, procedure tot intrekking van erkenning opgestart

Watchguard Security wordt onderdeel van Building Technology

Vanaf deze maand is Watchguard Security, in 2018 ontstaan uit de fusie van AEV Vochten uit Antwerpen en het Roeselaarse Mylle Security, toegetreden tot Building Technology. Na de integratie van Entek, een specialist in plaatsing, monitoring en onderhoud van PV-installaties uit Kruibeke eerder dit jaar, versterkt Building Technology zich zo verder in de markt van gebouwentechnieken in Vlaanderen.