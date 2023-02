Elastika in de medailles op PK tumbling

Izegem Hoe twee West-Vlamingen en een Limburger de Vlaamse showbizz op zijn kop zetten: 25 jaar geleden bracht ’t Hof van Commerce debuutal­bum ‘En in Izzegem’ uit

Zeg ne kjir oe loat’est. Toen hadden Flip Kowlier, Serge Buyse en DJ 4T4 er gin gedag van, maar deze week is het al 25 jaar geleden dat ’t Hof van Commerce een kleine revolutie in de Belgische muziekwereld teweeg bracht. Debuutalbum ‘En in Izzegem’ toonde aan dat je ook in het West-Vlaams lekker weg kon rappen. Wij keren een kwarteeuw terug in de tijd en blikken met enkele bevoorreche getuigen terug op hoe het allemaal begon voor Dommestik en Levrancier.

4 februari