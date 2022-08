Eindelijk weer Paris MontmARTre: “Volzet op amper drie weken tijd”

RoeselareDrie jaar heeft Roeselare erop moeten wachten, maar op zaterdag 3 en zondag 4 september zal de Grote Markt eindelijk opnieuw in Parijse sfeer baden. Dit dankzij de organisatoren van kunstmarkt Paris MontmARTre die ondertussen aan de 27e editie toe is. 60 kunstenaars tekenen present en een pakrandanimatie en kruisbestuivingen geven de organisatie extra glans.

Het was natuurlijk corona die ervoor zorgde dat Paris MontmARTre de voorbije jaren niet kan plaatsvinden in Roeselare. Iets wat voor Lucrèce Surmont, voorzitter van het organisatiecomité sinds 2019, toch wel een harde noot was. “Ik had me mijn tweede jaar als voorzitter toch wel anders voorgesteld”, blikt ze terug. “In plaats van organiseren werd het niet organiseren in 2020. We dachten dan om in 2021 een spetterende editie op poten te zetten, maar opnieuw moesten we beslissen om onze kunstmarkt niet te laten doorgaan.”

Actief aan het werk

Maar dit jaar is het gelukkig anders en staat de organisatie aan de vooravond van de 27e editie van Paris MontmARTre die traditioneel tijdens het eerste weekend van september de Roeselaarse Grote Markt inpalmt. “En de goesting is groot. Bij ons, maar zeker ook bij de kunstenaars”, zegt erevoorzitter, secretaris en bedenker van het event Willy Wostyn. “In mei zetten we de inschrijvingen open en op amper drie weken waren alle 60 plaatsen volzet.” “We mogen straks kunstenaars in tal van disciplines verwelkomen: schilders met acryl, olieverf en aquarel, keramiekers, juwelenmakers, zijdeschilders, textielkunstenaars, beeldhouwers, tekenaars,…”, pikt Lucrèce in. “Ze komen uit onze eigen regio, maar zelfs uit Antwerpen, Brussel, Lokeren, Oudenaarde,…Zij zullen op beide dagen actief aan het werk te zien zijn van 10 tot 18 uur en worden bij de opbouw ondersteund door Chiro Vlotterke die hen zal helpen met het installeren van tafels en stoelen.”

Volledig scherm Een archiefbeeldje van een eerdere editie. © Henk Deleu

Straatmuziekfestival

Een weekendje Parijs boeken is niet nodig, want straks ligt de Parijse hoofdstad gewoon in hartje Roeselare. Nu al prijkt er een miniatuurversie van de Eifeltoren op de Grote Markt en tijdens het weekend zelf wordt nog een versnelling hoger geschakeld om de Parijse sfeer naar Roeselare te halen. “Ook op culinair vlak wordt het genieten dankzij enkele standhouders met Franse specialiteiten en aangepaste muziek door studio Dancelight. Nieuw dit jaar is de samenwerking met de vzw Shopping & Centrum Roeselare die op zaterdag hun Straatmuziekfestival organiseert. Enkele van hun muzikanten zullen live Franse chansons brengen verspreid over de Grote Markt.”

Houten poppen en tijdelijke tattoos

Ook de horeca en handelaars rond de Grote Markt stappen mee in ons verhaal en zorgen voor Franse specialiteiten, terwijl de Klokkengilde de Sint-Michielskerk tooit met vlaggen. “Als extraatje verwelkomen we op zaterdag 3 september poppentheater Pierewiet met hun houten poppen. Tussen 14.30 en 17.30 uur zullen zij klein en groot animeren. ’s Anderdaags komt Kip van Troje langs die tijdelijke, airbrush, tattoos plaatst. Tot slot is er op zondag om 11 uur ook nog een herdenkingsmoment voor de bevrijding van Roeselare door de Poolse eenheden op de Grote Markt. Wij gaan alvast voor een mega editie waarmee we hopen opnieuw zo’n 5.000 bezoekers te lokken”, besluit Lucrèce.

